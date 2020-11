Enrico Gasparotto, double vainqueur de l'Amstel Gold Race, met un terme à sa carrière

Enrico Gasparotto, actif chez NTT Pro Cycling la saison dernière, a décidé de mettre un terme à sa carrière. L'Italien, naturalisé Suisse, de 38 ans l'a annoncé dimanche.

Passé également par Circus-Wanty Gobert, Gasparotto a remporté deux fois l'Amstel Gold Race (2012 et 2016), une étape du Tirreno-Adriatico (2010) et des Trois Jours de Bruges-La Panne (2008). Il a également terminé à la troisième place de Liège-Bastogne-Liège en 2012.

Avant NTT Pro Cycling, il a roulé pour Liquigas, Barloworld, Lampre, Astana, Circus-Wanty Gobert et Bahrein-McLaren. Gasparotto est né en Italie, vit en Suisse et possède la nationalité suisse depuis fin 2019. Il voulait encore disputer les Jeux Olympiques de Tokyo pour la Suisse mais le report d'un an des JO l'a poussé à faire une croix sur cet objectif.