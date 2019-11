En quête d'un troisième titre consécutif, Mathieu van der Poel grand favori en Italie

Le championnat d'Europe de cyclo-cross aura lieu dimanche à Silvelle, en Italie. La question est de savoir qui peut empêcher Mathieu van der Poel de remporter un 3e titre continental consécutif chez les élites. Le Néerlandais a effectué son premier cyclo-cross de la saison le week-end dernier lors du Superprestige de Ruddervoorde. Il a tellement impressionné que son deuxième cyclo-cross, le Championnat d'Europe, a de bonnes chances de lui offrir une deuxième victoire.

L'année dernière à Rosmalen aux Pays-Bas, Mathieu van der Poel avait dominé Wout van Aert et Laurens Sweeck. Cette année Van Aert sera absent, toujours blessé après sa chute au Tour de France. Laurens Sweeck, le champion de Belgique Toon Aerts, Quinten Hermans, Tim Merlier, Daan Soete, Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch et l'homme en forme Eli Iserbyt seront présents.

"Nous devons tenir compte des conditions météorologiques en Italie. Les chances d'avoir un parcours boueux sont très élevées et bien sûr, il y a Mathieu van der Poel", pense le sélectionneur national Sven Vanthourenhout. "Sur un circuit rapide, nous pouvons jouer quelques scénarios. J'attends avec impatience la performance d'Eli Iserbyt. A Ruddervoorde, il n'était pas à son niveau selon moi. Je m'attends à ce qu'il soit plus fort à Silvelle mais avec Quinten Hermans, Toon Aerts, Laurens Sweeck et le reste, j'ai un bloc collectif très fort. La seule question est de savoir ce qu'il pourra réaliser face à la suprématie de quelqu'un comme Mathieu van der Poel."

Chez les dames, Vanthourenhout a sélectionné la championne du monde Sanne Cant, Ellen Van Loy, Laura Verdonschot, Loes Sels, Alicia Franck et Joyce Vanderbeken. "Ce sont les valeurs sûres pendant la saison. Sanne Cant doit pouvoir se mêler à la lutte pour une médaille. Savoir si elle va gagner est une autre question. Sanne n'est peut-être pas assez reposée pour ça, mais avec elle, on ne sait jamais."

Chez les Espoirs, Yentl Bekaert, Jarno Bellens, Andreas Goeman, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Toon Vandebosch et Niels Vandeputte défebndront les couleurs belges.