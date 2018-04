En immersion sur Liège-Bastogne-Liège avec les pros ... en vélo électrique

A trois jours de Liège-Bastogne-Liège, nous vous proposons une expérience unique : plonger en immersion dans le final de la Doyenne depuis La Redoute en posant toutes les questions que voulez ! Comment se comporter en leader ? Quel coup de pédale adopter ? Où attaquer dans La Redoute, La Roche aux Faucons, St-Nicolas et Ans selon votre profil de coureur et votre poids?

Quand et comment s’alimenter et s’abreuver ? Quelle tactique choisir selon votre état de forme au fur et à mesure que les kilomètres avancent ? La course comme si vous étiez !

Notre journaliste Gérald Wery s’est plongé au cœur d’un petit peloton composé de pros : Gaëtan Bille, Antoine Warnier et Julien Mortier (tous les deux au départ de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche) et le jeune espoir Sylvain Moniquet. Son truc pour ne rien fausser ? Un vélo de course à assistance électrique Orbea Gain de 15 kilos d’à peine plus de 2000€… et le résultat est bluffant !