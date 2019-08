Emotion et recueillement lors de la 4e étape du Tour de Pologne neutralisée en hommage à Bjorg Lambrecht

La 4e étape du 76e Tour de Pologne cycliste (WorldTour) a été neutralisée mardi. Au lendemain du décès de Bjorg Lambrecht victime d'une lourde chute sur la route de la 3e étape, le peloton, dans lequel figurait les six équipiers de Lambrecht au sein de Lotto Soudal (Fix All), a parcouru les 133,7 km entre Jaworzno et Koclerz en groupe et à allure modérée.

Le peloton s'est arrêté au kilomètre 48, celui qui a été fatal la veille à l'infortuné Gantois, et a rendu hommage au jeune Lambrecht.

Dans les dix derniers kilomètres, les coureurs de Lotto Soudal (Fix All) Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays et Enzo Wouters, portant tous un brassard noir, se sont portés en tête du peloton et ont roulé côte à côte jusqu'à l'arrivée en hommage à leur jeune équipier. Avant d'en terminer, tous les coureurs ont encore marqué un arrêt sous un portique noir marqué du chiffre 143, le numéro du dossard de Bjorg Lambrecht dans ce Tour de Pologne, qui remplaçait le traditionnel portique d'arrivée. Une nouvelle minute de silence a été observée.

Les coureurs de la formation belge ont ensuite rejoint leur bus et sont montés à l'intérieur.

Toutes les animations prévues à l'arrivée ont été supprimées.