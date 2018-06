Emils Liepins remporte la Flèche de Heist

À 25 ans, Emils Liepins (One Pro Cycling) a remporté samedi la Flèche de Heist (1.1) à Turnhout après 194,1 kilomètres de course. Le Letton s'est imposé au sprint devant le Néerlandais Wouter Wippert et le Finlandais Aksel Nommela. Jens Adams a terminé à la quatrième place. Liepins a décroché la troisième victoire de la saison après des succès au Trophée Porec et lors de la troisième de l'Istrian Spring Trophy.

La première échappée de la journée était lancée par Laurens Sweeck, accompagné de Erlend Blirka, Jordi Meeus, Rob Ruijgh et Corné van Kessel. Les cinq coureurs comptaient 4:10 d'avance sur le peloton après les huit premiers tours avec entre autre la montée du Mont d'Heist. Le tempo augmentait et les écahppés étaient repris à 55 kilomètres de l'arrivée. Un groupe composé de Nikolas Maes, Martijn Budding, Robbe Ghys, Tim Merlier, Mark Mc Nally, Michael Freiberg, Hayden Mc Cormick, Marten Kooistra et Kristian Aasvold tentait alors une nouvelle échappée. Jimmy Janssens, Jim Aernouts et Piotr Havik essayaient de rejoindre le groupe de tête mais sans succès.

Le regroupement s'effectuait à deux tours de l'arrivée. Havik tentait une dernière fois sa chance mais était repris par le peloton à 2 kilomètres de l'arrivée après un travail de sape de l'équipe Roompot-Nederlandse Loterij. Jens Adams tentait sa chance mais était dépassé dans la dernière ligne droite par Emils Liepins qui succède à Jasper De Buyst, forfait à cause d'un problème aux dents, au palmarès de l'épreuve.

"Je n'ai pas les mots. C'est la plus belle victoire de ma carrière. Mon coéquipier Hayden McCormick m'a bien lancé pour le sprint et j'ai pu rester dans son sillage.", a déclaré Liepins après la course. "Je comprends que l'on me voit comme une vainqueur surprise. Je suis un bon sprinteur mais je suis aussi à l'aise dans des courses vallonnées, comme c'était le cas ce samedi."