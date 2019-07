Emilien, caravanier du Tour : "J'ai le meilleur job d'été" - © Tous droits réservés

Emilien, caravanier du Tour : "J'ai le meilleur job d'été" - Tour 2019 - 24/07/2019 Il a 19 ans et découvre la grande boucle. Emilien vit un rêve éveillé depuis plus de 2 semaines. Ce jeune étudiant originaire d’Estaimpuis participe à son 1er Tour de France. Il a été sélectionné pour intégrer la caravane publicitaire. Tous les jours, il va au contact de la foule et distribue des " goodies " pour le sponsor du maillot de meilleur grimpeur. Il fait partie des 600 personnes qui travaillent dans la caravane. Créée en 1930, cette institution du Tour est aujourd’hui composée de 160 véhicules. 31 marques sont représentées. La caravane publicitaire a grandi depuis sa création. Elle a évolué avec le gigantisme du Tour de France. Chaque jour, c’est 11km de cortège et 30 minutes de spectacle. Un spectacle auquel participe pour la 1ère fois Emilien. Un petit gars de Belgique qui savoure chaque instant sur les routes du Tour.