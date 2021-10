Elisa Balsamo, de la détermination dans les jambes

Ses victoires, l’Italienne les a multipliées sur route et sur piste. La nouvelle championne du monde est polyvalente. Après une médaille d’or au scratch en 2015, elle poursuit un sans-faute dans la catégorie junior en remportant l’omnium, la poursuite par équipes et le championnat du monde sur route en 2016.

Elisa raconte que le passage dans la catégorie élite en 2017 a été très compliqué pour elle. Elle explique la raison de ses craintes : " c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à rivaliser avec les meilleures cyclistes du monde." Ça ne l’a malgré tout pas arrêtée et elle est parvenue à se hisser sur plusieurs podiums tant sur piste que sur route depuis son entrée dans "la cour des grandes".

Elisa est à la hauteur, mais elle peut encore faire des erreurs de débutante, comme lors de Gand-Wevelgem en mars 2021, remportée par la Néerlandaise Marianne Vos. Elisa s’est lancée trop rapidement dans le sprint ce jour-là, ce qui lui a coûté le podium. Pourtant, la cycliste avait de la force dans les jambes, elle aurait pu s’imposer mais arrive quatrième. Il semble que, quelques mois plus tard, l’Italienne a appris de ses erreurs. Elle a montré ses atouts de sprinteuse et les a utilisés à bon escient lors des mondiaux.

De la force dans les jambes, l’étudiante en littérature moderne à Turin (et oui, être championne du monde ça ne suffit pas, les études c’est important aussi pour Elisa) en a. Celle qui est considérée comme un talent depuis son plus jeune âge, l’a prouvé lors de la Flèche brabançonne en avril 2021 en se positionnant troisième à l’issue d’une course truffée de 19 côtes.

Ce samedi, Elisa Balsamo foule à nouveau les pavés en participant à la toute première édition du Paris-Roubaix féminin.