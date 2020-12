Eli Iserbyt et Lucinda Brand, vainqueurs du Superprestige à Boom

Tant chez les messieurs que chez les dames, le vainqueur de la cinquième des huit épreuves du Superprestige de cyclocross, dimanche à Boom, en a profité pour consolider, pour ce qui concerne Eli Iserbyt, ou prendre la tête, pour ce qui est de la Néerlandaise Lucinda Brand, de ce challenge de la régularité.

Sur un parcours assez lourd et boueux, Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal) s'est montré le plus fort devant Michael Vanthourenhout 2e à 15 secondes et Toon Aerts, 3e à 21 secondes. Wout van Aert, à 32 secondes, complète un top 4 entièrement belge.