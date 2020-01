Eli Iserbyt et les Belges n'ont qu'un espoir, pousser Mathieu van der Poel à la faute

Grandissime favori du championnat du monde de cyclocross à Dübendorf en Suisse dimanche, le Néerlandais Mathieu van der Poel n'est pas loin de résigner toute la colonie belge. "Nous devons espérer qu'il commette une erreur", a reconnu Eli Iserbyt lors du point presse de l'équipe belge vendredi.

Auteur de huit victoires cette saison, Eli Iserbyt, 22 ans, sait qu'il doit aussi aux absences de l'intouchable néerlandais d'avoir pu monter de temps en temps sur la plus haute marche du podium. Pour éviter que Mathieu van der Poel ne prolonge son règne mondial, les Belges devront être irréprochables et voir aussi le Néerlandais baisser pied.

"Il n'y a qu'un favori, c'est van der Poel. Il faut espérer rester le plus longtemps avec lui et dans ce cas-là, peut-être le rendre nerveux et le pousser à la faute. Il est incroyablement difficile de le battre. Au cours de ces dernières semaines, il a toujours été très rapide. Nous pouvons élaborer beaucoup de plans et faire de notre mieux, mais je ne suis même pas sûr que tout cela puisse le rendre nerveux. Il faudrait qu'il soit dans un jour sans et que soit moi, soit Toon (Aerts) ou Wout (van Aert) élève son niveau. Cela dit, nous n'avons pas fait le voyage pour être deuxième. Un podium, c'est toujours bien, mais nous serions déçus si nous ne sommes pas sur la plus haute marche".