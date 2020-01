Eli Iserbyt devance Toon Aerts en Coupe du monde à Nommay

Eli Iserbyt a enlevé la 8e et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Nommay, en France. Le Belge s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur le leader de la Coupe du monde Toon Aerts et le nouveau champion de Belgique Laurens Sweeck, en l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel, en stage en Espagne.

La course dames a vu la victoire de la Néerlandaise Annemarie Worst, qui a devancé dans un sprint à trois sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado et l'Américaine Katherine Compton. La première Belge est Ellen Van Loy, au 8e rang, tandis que la championne du monde Sanne Cant et les Néerlandaises Marianne Vos, Lucinda Brand et Yara Kastelijn n'étaient pas au départ.

Ceylin del Carmen Alvarado conserve la tête du classement général, avec cinq points d'avance sur Annemarie Worst, qui a décroché dimanche son 3e succès de la saison en Coupe du monde.

Thibau Nys s'est imposé chez les juniors devant le Français Rémi Lelandais et Emiel Verstrynge. Le champion de Belgique, déjà assuré de la victoire finale, signe ainsi un six sur six.

La dernière manche de la Coupe du monde aura lieu le 26 janvier à Hoogerheide, aux Pays-Bas.