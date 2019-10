Eli Iserbyt décroche une nouvelle victoire à Kruibeke

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), 21 ans, s'est imposé samedi sur le Polderscross, à Kruibeke, chez les messieurs élites. Le jeune Belge l'a emporté à l'issue d'un solo de quatre tours devant le champion de Belgique Toon Aerts. Quinten Hermans complète le podium. Michael Vanthourenhout a terminé quatrième devant son coéquipier Jens Adams. Eli Iserbyt avait déjà remporté cette année les deux premières manches de la Coupe du monde de cyclocross dans l'Iowa et à Waterloo, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis.

Malgré un début de course tonitruant de la part du champion de Belgique Toon Aerts, Eli Iserbyt n'a jamais été véritablement inquiété. Au contraire, sa première attaque a d'abord réduit les hommes de tête à trois, où seuls Michael Vanthourenhout et Toon Aerts ont réussi à tenir le rythme. La résistance fut de courte durée puisque le premier, puis dans un second temps, le deuxième, ont succombé aux coups de boutoir du coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal.