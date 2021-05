Egan Bernal sur Remco Evenepoel : "Il nous a tous surpris, il a dû faire un très bon travail de préparation"

Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), l’actuel leader du Giro est revenu lors d’une première journée de repos ce mardi sur les débuts de Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) en grand tour et sur son retour à la compétition. Le Belge pointe deuxième à 14 secondes du leader.

Le Colombien reste étonné du début du Tour d’Italie de Remco Evenepoel : "Ça nous a tous surpris, passer 8 mois sans compétition et se retrouver à ce niveau. Il a dû faire un très bon travail de préparation. Malgré une bonne préparation, il n’aurait pas pu réussir sans talent. On sent son envie de bien faire les choses et de vouloir gagner, c’est bon pour le cyclisme."

La différence avec Evenepoel est encore minime. Le duo s’est même livré un duel lors de la dixième étape, lundi, dans un sprint intermédiaire pour le gain de quelques secondes de bonification. Au final, notre compatriote a grignoté une seconde sur son retard. "Je ne pense pas qu’un jeu de secondes décidera de l’issue de ce Giro", estime Bernal qui se tourne vers les étapes à venir.

Les coureurs aborderont mercredi une étape avec plus de 35 kilomètres en terre sur un parcours long de 162 kilomètres entre Perugia et Montalcino.