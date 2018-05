Egan Bernal fait coup double sur le Tour de Californie

Le Colombien Egan Bernal (Sky) a remporté lundi l'étape-reine du Tour de Californie et a pris les commandes de la plus importante course à étapes du calendrier américain.

Egan Bernal avait fait de cette deuxième étape, avec son arrivée à 1062 mètres d'altitude après une rampe de 12 kilomètres, son objectif principal de la semaine.

Le grand espoir du cyclisme colombien n'a pas manqué son rendez-vous et s'est offert à 21 ans sa quatrième victoire de l'année.

Bien aidé par ses coéquipiers Tao Geoghegan Hart et Sebastian Henao qui ont assuré le train dans l'ascension finale, le grimpeur de Bogota a placé son attaque décisive à deux kilomètres de l'arrivée dans la portion la plus raide de la pente menant à Gibraltar Road.

Les favoris, le Polonais Rafal Majka (Bora) en tête, n'ont pu que constater les dégâts. Bernal, deuxième du dernier Tour de Romandie, a franchi la ligne d'arrivée avec 21 secondes d'avance sur Rafal Majka, deuxièmee de l'édition 2017 du Tour de Californie et meilleur grimpeur du Tour de France en 2014 et 2016.

Le Britannique Adam Yates (Mitchelton) accusait, lui, 25 secondes de retard, tandis que l'Américain Tejay van Garderen (BMC) a pris un gros coup au moral avec ses 50 secondes de retard.

La troisième étape ce mardi entre King City et Laguna Seca devrait tourner à l'explication entre sprinteurs.