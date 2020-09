Egan Bernal abandonne au Tour de France, "la bonne décision vu les circonstances" !

Egan Bernal abandonne au Tour de France. Il ne prendra pas part à la 17e étape et quitte donc les routes pour se concentrer sur la suite de la saison. Loin d'être à son niveau, distancé dans les cols et diminué par des douleurs au dos, le Colombien de 23 ans, vainqueur du Tour de France en 2019, a préféré dire stop. C'est son équipe qui l'a communiqué ce matin aux aurores. Ses défaillances multiples, notamment dans le col du Grand Colombier, avaient suscité la compassion du reste du peloton. Le coureur n'occupait plus que la 127e place au classement à plus de 27 minutes du maillot jaune Primoz Roglic.

Egan Bernal avait été désigné comme leader unique du team Ineos-Grenadiers sur le Tour. Chris Froome avait été réorienté sur la Vuelta tandis que Geraint Thomas s'était vu proposer le Giro. C'est une immense contre-performance pour l'équipe qui avait placé tous ses espoirs derrière le prodige colombien. "Ce n'est pas comme ça que je voulais finir ce tour, mais je pense que c'est la bonne décision vu les circonstances. J'ai beaucoup de respect pour cette course et j'ai déjà hâte d'y revenir dans le futur", mentionne le communiqué d'Ineos.

En abandonnant, Egan Bernal évite une journée particulièrement difficile sur les routes du Tour de France, puisque les coureurs aborderont aujourd'hui le Col de la Loze dans une étape qui pourrait faire très mal aux coureurs en difficulté.