Effets des cétones sur les sportifs : jusqu'à 15% de gain

Une étude de la KUL, l'université de Louvain, démontre que les cétones améliorent bien les performances d'un athlète, rapporte ce vendredi De Morgen et Sporza. Les cétones sont produites en petite quantité par le corps lors de la combustion des graisses et constituent une grosse source d'énergie. Les cétones sont déjà bien connues dans le milieu cycliste.

Dix-huit hommes entraînés ont été sélectionnés pour cette étude. Ils ont été répartis en deux groupes et ont suivi un exercice d'endurance pendant trois semaines. Neuf ont reçu une substance contenant des cétones et les neuf autres ont pris un placebo. Durant la troisième semaine, l'effort fourni par le groupe à la cétone, dans la dernière demi-heure de l'entraînement de deux heures, était 15% plus élevé.

De plus, la fréquence cardiaque maximale au sein du groupe au placebo avait baissé de 20 pulsations. Un des effets classiques lié à la fatigue est une fréquence cardiaque maximale ralentie. Au sein du groupe à la cétone, elle a diminué d'à peine 10 pulsations.

Professeur de biochimie à Oxford, Kieran Clarke a mis au point des produits contenant des cétones, pour le compte de l'armée américaine dans un premier temps. Des produits utilisés par une partie du peloton cycliste donc.

Depuis janvier 2018, les boissons et autres produits contenant des cétones sont en vente libre, uniquement aux Etats-Unis et en grande quantité. Ils ne sont pas près de figurer sur la liste de produits dopants, estime le professeur Peter Van Eenoo, responsable du laboratoire antidopage de Gand. Pour être repris sur une telle liste, un produit doit améliorer les performances et développer des effets secondaires. Le premier point est prouvé, pas le second. "La recherche autour des effets et des effets secondaires des cétones en est à ses balbutiements", explique M. Van Eenoo.