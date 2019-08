Edward Theuns pour deux ans de plus chez Trek-Segafredo

La formation cycliste américaine Trek-Segafredo (WorldTour) a annoncé vendredi avoir prolongé le contrat d'Edward Theuns pour les saisons 2020 et 2021. Hormis un interlude d'une saison chez Sunweb en 2018, le Gantois de 28 ans porte les couleurs de Trek-Segafredo depuis 2016.

"Je suis très content d'avoir prolongé", a dit Theuns dans une vidéo. "Cette équipe est comme une famille pour moi, je l'ai senti dès janvier à mon retour. J'aime l'ambiance et les gens ici. Je connais tout le monde et tout le monde me connait, c'est un avantage énorme. La collaboration a été excellente dans le passé, j'espère que cela restera identique."

Theuns, qui "veut gagner le plus possible" et "jouer un rôle dans les classiques", compte sept victoires chez les professionnels dont une étape sur le Baloise Belgium Tour (2016), sur le BinckBank Tour (2017) et le Tour de Turquie (2017), sa dernière en date.