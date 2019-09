Edward Theuns anticipe le sprint et s'impose à Haacht

Edward Theuns a remporté la neuvième édition de la Primus Classic (1.HC), samedi, entre Brakel et Haacht (197 km). Le coureur de Trek-Segafredo est sorti du peloton à 3 km de l'arrivée et a conservé un léger avantage jusqu'à la ligne d'arrivée. L'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) a pris la deuxième place, devant Jasper De Buyst (Lotto Soudal).

Cinq coureurs se sont échappés en début de course: Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex), Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), le Norvégien Fridtjof Roinas (Joker Fuel of Norway), le Suisse Michael Schär (CCC) et le Néerlandais Dylan Bouwmans (Katusha Alpecin). Leur avance atteignait rapidement les 6 minutes.

Les derniers rescapés de l'échappée, Schär et son équipier Nathan Hooydonck, qui avait rejoint le groupe de tête après être parti en contre, étaient repris à 7 km de l'arrivée.

C'est alors que Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) tentait de sortir du peloton, imité peu après par son équipier Edward Theuns. Ce dernier entamait le dernier kilomètre avec une poignée de secondes d'avance sur un peloton désorganisé. Theuns résistait au retour du peloton jusqu'au bout. Il signe à 28 ans la 8e victoire de sa carrière, sa première depuis une étape du Tour de Turquie en octobre 2017.

Ackermann échouait à la deuxième place, devant De Buyst et le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Jérôme Baugnies(Wanty Gobert) est cinquième et Greg Van Avermaet (CCC) septième.

Theuns succède au palmarès au Néerlandais Taco van der Hoorn.