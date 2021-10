C’est une première semaine "qui décoiffe" que nous a présentée Christian Prudhomme en fin de matinée au palais des congrès à Paris.

Nul ne l’ignorait plus, le Tour de France 2022 s’élancera du Danemark, le point de départ le plus au Nord de l’histoire de la Grande Boucle et on devrait assister à un véritable feu d’artifice au cours des sept premiers jours qui pourraient combler de bonheur, entre autres, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout van Aert.

Avant d’aborder les Alpes et les Pyrénées, il y en aura pour tous les goûts des rouleurs, sprinteurs, puncheurs, adeptes de bordures et de pavés.

Le premier jour, place à un contre-la-montre individuel complètement plat de 13 kilomètres dans les rues de Copenhague, " la ville la plus cyclable du monde ". Puisqu’il est peu probable que Filippo Ganna soit au départ, la lutte pour la victoire d’étape et donc pour le premier maillot jaune s’annonce ouverte et serrée entre le double champion d’Europe Stefan Küng, un Kasper Asgreen qui sera très motivé devant son public et le vice-champion du monde Wout van Aert lequel devrait pouvoir viser, au minimum, le meilleur temps des sprinters qui s’affronteront les jours suivants le long des fjords où le vent soufflera et des bordures pourraient se former.

Il ne serait donc pas du tout surprenant qu’après un chrono, du vent et deux ou trois sprints, van Aert entre en Belgique avec le maillot jaune sur les épaules. D’autant que la veille du départ à Binche (avec une arrivée pour puncheurs à Longwy), le peloton se sera farci onze secteurs pavés ! Le septième jour sera celui de la première des cinq arrivées au somment, au terme de la montée sèche de la (Super) Planche des Belles filles où Dylan Teuns (2019) et Tadej Pogacar (2020) sont les derniers à avoir triomphé. Ensuite, ce sera au(x) Slovène(s) de jouer dans les Alpes et les Pyrénées. Primoz Roglič est-il le seul à pouvoir priver Pogačar d’une troisième victoire consécutive ? Réponse au pays du foie gras et de la truffe, sur le promontoire de la somptueuse cité médiévale de Rocamadour le 23 juillet.