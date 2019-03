Eddy Merckx: "Sagan va gagner un jour Milan-San Remo"

Cinquante ans après sa troisième victoire à Milan-San Remo, Rodrigo Beenkens a tendu son micro à Eddy Merckx afin de préfacer l'édition 2019 de la Primavera, qui se dispute ce samedi. Le recordman de victoires sur l'épreuve donne son avis sur Peter Sagan et les chances des Belges.

"Jusqu’ici, Peter Sagan n’est pas arrivé à s’imposer sur Milan – San Remo. Il devrait pouvoir un jour la gagner. C’est un finisseur et en plus l’arrivée est en légère montée. Ce qui rend la tâche encore plus facile pour lui. Les sprinters sont, actuellement, en grande forme."

Et quelles sont les chances des Belges? "Ils peuvent gagner mais il faut un peu de réussite et une super condition. Par rapport à mon époque, plus de coureurs arrivent en forme à San Remo car le calendrier s'est agrandi."