Eddy Merckx: le premier maillot arc-en-ciel… en couleur!

" Les belles choses me plaisent. Elles permettent de mesurer combien on est limité. " Chez lui, Eddy Merckx possède quelques tableaux et objets d’art de valeur. Les belles choses… les beaux maillots aussi. Le jaune du Tour de France et l’arc-en-ciel des Championnats du Monde, le fameux maillot irisé avec ses cinq bandes colorées : du bleu, du rouge, du noir, du jaune et du vert. Merckx n’était pas surnommé le Cannibale pour rien. Il voulait tout gagner. De la petite kermesse aux Mondiaux. Merckx voulait tout simplement être un… champion. Il a été sacré champion Interclubs, champion du Brabant, champion de Belgique, champion d’Europe (sur piste) et donc champion du Monde. On évitera ici de remuer le couteau dans la plaie olympique… douzième des J.O. de Tokyo en 1964. " L’entente au sein de l’équipe belge était mauvaise et j’ai loupé la médaille d’or ", analyse-t-il aujourd’hui sans en faire tout un plat. Et puis, la médaille de bronze décrochée par son fils Axel à Athènes en 2004 lui a permis de définitivement tourner la page. ►►► À lire aussi : Notre dossier spécial pour les 75 ans d'Eddy Merckx Revenons-en donc à ces Championnats du Monde. Eddy a décroché le titre planétaire à quatre reprises comme coureur. Une fois chez les amateurs en 1964 à Sallanches (sous une pluie continue, sans pour autant déclencher en Belgique un enthousiasme débordant puisqu’il y avait encore, à ce moment-là, abondance de biens chez les pros avec Rik Van Looy, Benoni Beheyt, Edward Sels, Émile Daems, etc.) et puis trois fois chez les professionnels : en 1967 à Heerlen, en 1971 à Mendrisio et en 1974 à Montréal. Il l’a aussi gagné comme sélectionneur national par l’entremise de Rudy Dhaenens en 1990 à Utsunomiya et de Johan Museeuw en 1996 à Lugano. Bref, qu’importe où il aille, qu’importe la langue du pays qui l’accueille, Merckx est toujours reçu… comme un champion, een kampioen, a champion, ein champion, un campione, un campeon, um campeano… " Merckx " et " champion ", c’est un peu chou vert et vert chou ! On vous propose un retour sur les trois titres mondiaux remportés par le Cannibale chez les pros. Un retour aussi sur la fameuse édition 73 qui reste encore aujourd’hui en travers de la gorge de Merckx. Une immense déception qui ne doit pourtant pas occulter son exceptionnel bilan lors des Championnats du Monde professionnels : treize participations, trois victoires, deux quatrièmes places, une cinquième place, huit top-10 !

Après quasi 7 heures de selle, Eddy Merckx devance à Heerlen le grand favori batave aux lunettes fumées, Jan Janssens. Les crampes de 1966 sont oubliées! - © ANeFO Le 3 septembre 1967 (Heerlen, Pays-Bas) Vaincu par les crampes en Allemagne en 1966, Merckx, qui a réussi un beau printemps (victoires à Milan-San Remo, à Gand-Wevelgem et à la Flèche Wallonne) mais qui est toujours endeuillé par le décès de son équipier chez Peugeot-BP-Michelin Tom Simpson quelques semaines plus tôt sur les pentes du Mont Ventoux, veut marquer les esprits pour clôturer sa troisième saison chez les pros. Jan Janssens est le grand favori de cette édition 67 disputée chez lui, aux Pays-Bas. Mais comme dit l’adage, nul n’est prophète en son pays et le Batave aux lunettes fumées est devancé au sprint par le Belge. Un sprint à cinq. Cinq coureurs très audacieux puisque l’échappée s’est formée après à peine six kilomètres, à l’initiative d’un Gianni Motta dans la forme de sa vie mais qui échouera à la quatrième place, juste derrière l’Espagnol Ramon Saez, tout heureux de monter sur le podium aux côtés de Merckx et Janssens. A 22 ans 2 mois et 16 jours, Eddy devient, après 6H44’42’’ de course, le deuxième champion du Monde le plus jeune de l’histoire, après son compatriote Karel Kaers, sacré à 20 ans 2 mois et 15 jours en 1934. De retour au pays, certains tauliers digèrent mal la victoire du gamin. Non-sélectionné, croit-il, à la demande de Merckx, Walter Godefroot refuse de le féliciter. Il s’excusera plus tard : " Merckx était trop intègre pour agir de la sorte. " Petit clin d’œil du destin : les premières télévisions en couleur font leur apparition chez nous en… 1967. Ça tombe bien, les couleurs du nouveau maillot d’Eddy seront reçues cinq sur cinq par les téléspectateurs ! Mondiaux 1967 : Victoire d'Eddy Merckx - Mondiaux 1967 - Heerlen - 03/09/1967 Eddy Merckx remporte son premier titre mondial.

A Mendrisio, Merckx n'a laissé aucune chance à son habituel rival Gimondi, qui évoluait pourtant devant des milliers de supporters italiens ayant franchi la frontière toute proche pour l'encourager. - © AFP Le 4 septembre 1971 (Mendrisio, Suisse) C’est une saison un peu spéciale pour le Bruxellois qui a quitté, pendant l’hiver, Faema pour Molteni. Malgré des succès à Milan-San Remo, au Volk, à Liège-Bastogne-Liège et malgré sa troisième victoire consécutive sur les routes du Tour de France, Merckx souffre en cette année 71. Depuis sa chute sur la piste de Blois en 1969, il doit gérer de récurrentes douleurs au bassin, à la jambe gauche et au niveau des vertèbres dorsales. Mais sa capacité à reculer le mal est tout bonnement exceptionnelle. A Mendrisio, il a une telle soif de revanche après les critiques encaissées en juillet suite à l’abandon de son rival Luis Ocana, qu’il assume lui-même tout le poids de la course. Il attaque dans la côte de Novazzano. Seul l’Italien Felice Gimondi, qui évolue quasi chez lui puisque 200 000 tifosis ont passé la frontière toute proche pour l’encourager, parvient à le suivre mais pas… à le dépasser. Après 6H39’06’’ d’effort, Eddy étale toute sa puissance au sprint et s’impose sans aucun souci. Plus tard, dans le livre de Rik Vanwalleghem et Joël Goddaert " Eddy Merckx, Homme et Cannibale ", il avouera ceci : " Je n’ai jamais vendu une course. Et pourtant, j’en ai eu l’occasion. Si vous saviez combien Gimondi m’a proposé pour lui permettre de devenir champion du Monde à Mendrisio en 1971 alors que nous étions échappés dans le dernier tour ! " Le podium est complété par le Français Cyrille Guimard.

Le podium de la discorde belge en 1973: Gimondi devant Maertens et Ocana. Merckx ne termine "que" quatrième... - © RTBF Le 2 septembre 1973 (Montjuich, Espagne) Evoquez cette date avec Eddy et vous le verrez de suite froncer les sourcils. Son épouse Claudine s’en souvient comme si c’était hier : " Eddy était très nerveux au moment du départ. J’étais pratiquement certaine qu’il allait gagner. Sa déception à propos de l’attitude de Maertens fut énorme. " Maertens, le nom est lâché. " Au Championnat du Monde de Montjuich, notre relation a irrémédiablement pris une mauvaise tournure. Ce qui s’est passé ce jour-là nous a séparés à tout jamais ", reconnaît Merckx encore aujourd’hui. Rapide rappel des faits : Merckx est seul en tête mais son jeune compatriote Freddy Maertens (de sept ans son cadet), révélation du printemps, fait le bond, permettant à l’Italien Felice Gimondi et l’Espagnol Luis Ocana de revenir eux aussi. Gimondi s’impose devant Maertens, Ocana et Merckx, seulement quatrième. Trois Belges dans les dix premiers (avec Herman Van Springel huitième), c’est pas mal… mais quasi un demi-siècle plus tard on ne retient que la déconfiture de notre équipe nationale ! Accusé d’avoir saboté son leader, Maertens doit encore régulièrement se justifier : " Je n’ai pas piégé Merckx. Je l’ai emmené au sprint comme prévu mais quand j’ai vu qu’il flanchait, j’ai donné le maximum mais il était trop tard. J’ai reconnu avoir effectué le bond seul, sans Gimondi et Ocana qui sont revenus parce que Merckx n’a pas voulu collaborer avec moi. Merckx n’a pas osé avouer que dans le dernier tour, il était trop juste. Quand il a compris qu’il ne triompherait pas, il a jugé que Gimondi ferait un meilleur vainqueur que moi. " Et Merckx de surenchérir : " A Montjuich, j’étais le lâche qui avait vendu la course à Gimondi, et Maertens était le jeune naïf qui était tombé dans le piège. Maertens n’arrêtait pas de me supplier de me tenir calme car il était épuisé. Il me promettait de m’emmener le sprint. C’est l’une des plus cruelles désillusions de ma carrière. S’il n’était pas venu me rechercher dans le final, je gagnais. " En 1976 à Ostuni, en Italie, loin de toute envie de revanche, Merckx a protégé la fuite de Maertens… qui a été sacré champion du Monde.

Eddy Merckx: "Chaque année, j'ai remporté au moins une classique. En 1974, j'ai dû me contenter du seul Championnat du Monde. Cette victoire m'a véritablement comblé." - © RTBF Le 15 août 1974 (Montréal, Canada) Au départ du Mondial 1967, les crampes de 66 trottaient encore dans la tête du Belge. Au départ du Mondial 1974, c’est la guéguerre belgo-belge de 73 qui lui occupait toujours l’esprit. Pour la première fois, les Championnats du Monde sont organisés hors du continent européen. A défaut de favori local, le public québécois prend fait et cause pour les coureurs… français qui ont l’impression d’évoluer à la maison ! Bernard Thévenet se sent d’ailleurs pousser des ailes et attaque à 128 kilomètres de l’arrivée. Un coup de poker… presque gagnant, le Bourguignon n’étant repris que dans le dernier tour, sous l’impulsion d’un certain Eddy Merckx que seul un autre Français, Raymond Poulidor, peut accompagner. Au sprint, le Cannibale ne laisse aucune chance à Poupou qui voit probablement s’envoler, à 38 ans, sa dernière chance d’endosser le maillot arc-en-ciel. Sur les 170 partants, seuls 18 coureurs franchiront la ligne d’arrivée de Montréal dont trois Bleus : Raymond Poulidor deuxième (dauphin de Merckx comme sur le Tour de France un mois plus tôt), Mariano Martinez troisième et Bernard Thévenet cinquième. Un " échec et mat " signé Eddy Merckx qui égale les triples lauréats Alfredo Binda et Rik Van Steenbergen. Il devient également le premier coureur à gagner, la même saison, le Tour d’Italie, le Tour de France et le Mondial, ce que seul l’Irlandais Stephen Roche réalisera après lui, en 1987. Merckx n’a jamais aimé montrer ses sentiments mais ce dernier maillot irisé arraché au crépuscule de sa carrière a provoqué chez lui un véritable raz-de-marée émotionnel : " A deux reprises, je me suis vraiment libéré sur le podium : à Gand-Wevelgem 1973 et à Montréal en 1974, follement heureux d’avoir obtenu un troisième titre mondial chez les pros. Chaque année, j’ai remporté au moins une classique. Or, en 1974, j’ai dû me contenter du seul Championnat du Monde. Cette victoire m’a véritablement comblé. Mais cette année démontre, via mes malheurs, que je ne suis qu’un homme comme les autres. Et l’on note les premiers signes de l’usure… "