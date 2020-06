Eddy Merck ému aux larmes lorsqu'il évoque sa famille à l'occasion de ses 75 ans. - © Tous droits réservés

Eddy Merckx ému aux larmes pour ses 75 ans : la famille, c'est tout! - Cyclisme - 17/06/2020 Son nom évoque les victoires, les maillots jaunes et les épopées d’un cyclisme d’antan. Pour le grand public, Eddy Merckx c’est tout simplement le plus grand champion cycliste tous les temps. Un champion discret et humble qui se laisse rarement submerger par ses émotions et semble souvent aspirer à plus de quiétude. À l’occasion de son 75e anniversaire, l’homme aux 525 victoires professionnelles s’est confié au micro de Rodrigo Beenkens et a évoqué, non sans émotion, les différents membres de sa famille. "Ma famille c’est tout", commence Merckx. "Ma femme ? C’est 50% de ma réussite" reconnait-il ensuite les larmes aux yeux. "Mes enfants ? Fantastiques". "Mes petits-enfants ? Superbes". "Mes amis ? Indispensables". Dans cet entretien, le plus célèbre des Belges aborde également d’autres sujets profonds. "La vie ? C’est la santé. Le confinement ? C’était nécessaire. Le vélo ? C’est ma passion. La mort ? On ne peut pas y penser". Enfin à la question de savoir si un cadeau lui ferait plaisir pour son 75e anniversaire, Eddy Merckx répond sans aucune hésitation : "Rester en bonne santé".