Eddy Merckx adoré des Belges

Depuis plus de 50 ans maintenant, le nom 'Eddy Merckx' suscite chez les Belges un sentiment de fierté. Rien de bien étonnant là-dedans, comment ne pas être fier d’un champion pareil, avec un palmarès pareil et une humilité pareille ? Si le Cannibale est toujours aussi populaire et célèbre aujourd’hui, c’est sans doute parce qu’il a réussi (sans y prêter une attention particulière) à traverser les générations. Eddy est le symbole presque parfait de la Belgique unie (notion de plus en plus illusoire et utopique aux yeux de certains). Voilà pourquoi et comment il parvient à rester un grand ambassadeur, si pas le plus grand ambassadeur, du royaume.

L’histoire d’amour entre le peuple belge et son champion commence sans doute par ce premier coup d’éclat. Septembre 1964, on dispute à Sallanches en France les championnats du monde amateurs de cyclisme. Eddy Merckx a alors 19 ans et il s’impose (déjà) avec classe. Les férus de cyclisme avaient sans doute déjà vu passer son nom dans les journaux, mais les amateurs de sport découvrent un coureur belge qui a tout pour devenir un grand champion.

