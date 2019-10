Eddy Merckx a quitté l'hôpital

Eddy Merckx a quitté l’AZ Sint-Blasius de Termonde, annonce Het Laatste Nieuws. Le quotidien a publié plusieurs clichés de l’ancien champion à sa sortie de l’hôpital.



Le plus grand cycliste de tous les temps était hospitalisé depuis dimanche suite à une chute lors d’une sortie à vélo. Après plusieurs heures d’inquiétude et un passage aux soins intensifs, des nouvelles rassurantes ont filtré. Cinq jours plus tard, le Cannibale a été autorisé à rentrer chez lui.

Le vainqueur de cinq Tours de France avait été fêté en grande pompe lors de la dernière Grande Boucle avec un départ depuis Bruxelles pour les 50 ans de son premier maillot jaune sur les routes françaises, en 1969.