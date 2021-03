Dylan Van Baarle s'offre A Travers la Flandre au terme d'un impressionnant solo de plus de 50 kilomètres

Dylan Van Baarle (Ineos-Grenadiers) s’est imposé dans A Travers la Flandre au terme d’un joli numéro de 50 kilomètres en solitaire.



Le Néerlandais signe le 5e succès de sa carrière. Le premier dans une grande course d’un jour. Dans le Top 10 à l’E3 et à Gand-Wevelgem, il continue sa belle semaine flandrienne et succède à son compatriote Mathieu van der Poel au palmarès.

Ce 76e A Travers la Flandre est sans temps mort. Derrière Dylan Van Baarle, les groupes se font et se défont au rythme des ascensions et des accélérations.



Un beau groupe de contre se morcèle. Greg van Avermaet (Ag2r-Citroën), Jasper Stuyven (Trek Segafredo), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Dylan Teuns (Bahrain-Victorius), Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Luke Durbridge (BikeExchange), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Christophe Laporte (Cofidis), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) s’isolent à une vingtaine de secondes du leader.



Ces neuf-là y vont par à-coups. Les accélérations de Van Avermaet où Durbrige sont suivies de moments de temporisation. Pendant ce temps-là, Van Baarle avale les bornes à un tempo constant et maintient l’écart. L'ancien champion des Pays-Bas du chrono fait parler ses qualités de rouleur. Il ne faiblit pas et s'en va cueillir un bouquet amplement mérité.



Laporte accroche de justesse la deuxième place, devant le peloton emmené par Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Yves Lampaert (4e), Tosh Van der Sande (5e), Greg Van Avermaet (7e) et Jasper Stuyven (10e) se glissent dans le Top 10.