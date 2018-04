Dylan Teuns vise un Top 10 sur Liège-Bastogne-Liège

Dylan Teuns est le leader de l'équipe BMC dimanche à Liège-Bastogne-Liège. Le Limbourgeois de 26 ans vise une place dans le Top 10, après sa décevante 30ème place mercredi dans la Flèche Wallonne, douze mois après son podium au sommet du Mur de Huy.

"Dylan est prêt, fort et motivé, déclare Valerio Piva, le patron de l'équipe, dans le communiqué de presse de la BMC. Il sera soutenu par Damiano Caruso et Alessandro De Marchi, et nous avons avec Simon Gerrans un ancien gagnant qui peut jouer un rôle important pour Dylan. Nous n'avons pas le favori, mais notre équipe est prête et nous pouvons poursuivre un beau résultat avec cette équipe. Tout le monde est motivé à faire une bonne course pour rendre hommage à Andy Rihs (le propriétaire de l'équipe décédé le 18 avril, ndlr)."

"Je n'avais pas de bonnes jambes mercredi, regrettait mercredi Teuns, 26 ans qui sera plus déterminé que jamais à justifier son rôle de leader. Mais ma forme est en ordre, car j'ai roulé à l'avant jusqu'aux derniers mètres. Mon meilleur résultat à Liège a été une 17ème place. L'an dernier, j'ai beaucoup travaillé pour Greg Van Avermaet. Je vais essayer de faire une bonne course dimanche, surtout pour Andy Rihs", a assuré celui qui a fini 25ème de l'Amstel et 7ème de la Flèche Brabançonne ce printemps.

La sélection de BMC : Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Alessandro De Marchi (Ita), Simon Gerrans (Aus), Joey Rosskopf (USA), Dylan Teuns, Loïc Vliegen.