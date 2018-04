Dylan Teuns : "Je me sens plus fort qu'en 2017"

Dylan Teuns (BMC) disputera dimanche l'Amstel Gold Race (WorldTour) pour la quatrième fois de sa jeune carrière. Septième lors de la Flèche Brabançonne mercredi, le Belge de 26 ans espère s'illustrer sur les routes étroites du Limbourg néerlandais.

En trois participations, Teuns n'a jamais brillé lors de l'Amstel Gold Race, où son meilleur résultat est une 18ème place obtenue en 2016. Après une seconde moitié de saison 2017 prolifique, couronnée de 8 succès, le Belge a changé de dimension depuis la dernière édition de la classique néerlandaise. Dimanche, il espère bien animer la course.

"Je me sens plus fort que l'année dernière, je suis davantage confiant", a-t-il expliqué. "Je me suis longtemps préparé pour ces classiques ardennaises, j'ai hâte que cela débute. L'Amstel est le premier volet du triptyque ardennais. Cependant, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège me conviennent mieux car elles présentent des pentes plus raides et plus longues que celles de l'Amstel."

Mercredi, l'équipe BMC a dû débuter la Flèche Brabançonne à six coureurs suite au forfait tardif de Patrick Bevin. "Je l'ai senti dans le final, il m'a manqué un peu d'énergie. Dimanche, d'autres opportunités se présenteront et l'équipe BMC sera toute différente avec, entre autres, Greg Van Avermaet, Alessandro De Marchi, Damiano Caruso ou encore Simon Gerrans."

C'est résolument confiant et fin prêt que Dylan Teuns aborde donc cette période de l'année. "Avec une 6ème place à Paris-Nice et une 11ème au Tour du Pays basque, je me sens parfaitement préparé à ces courses. Entre les deux, j'ai pu m'entraîner dans les meilleures conditions lors d'un stage de deux semaines en Sicile. J'espère pouvoir en récolter les fruits", a ponctué Teuns, vainqueur du Tour de Wallonie, de Pologne et de l'Arctic Race en 2017.