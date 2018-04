Dylan Teuns déçu de sa campagne ardennaise

Dylan Teuns n'a pas obtenu les résultats qu'il espérait sur la campagne 2018 des classiques printanières. Son meilleur résultat reste une septième place sur la Flèche Brabançonne. "Je m'attendais à beaucoup plus", déplorait-t-il à l'arrivée d'un Liège-Bastogne-Liège qu'il a conclu en 20e position.

Excellent sur Paris-Nice, le coureur de BMC a récolté une 25e place à l'Amstel et une 30e place à la Flèche Wallonne plus tôt cette semaine.

"J'étais avec les meilleurs jusqu'à la Roche-aux-Faucons. J'ai dû aller très loin dans mes réserves pour m'accrocher et sur la côte de Saint-Nicolas je me suis retrouvé avec des crampes et c'était fini pour moi", a raconté Teuns. "Avant cet enchaînement, je pensais que j'aurais pu accrocher un top 10."

Une contre-performance qui pourrait être expliquée par la chaleur, estime le 3e de la Flèche Wallonne 2017. "Cela a certainement joué un rôle. C'était déjà le cas mercredi. Je n'ai pas eu les mêmes sensations ni les jambes que j'avais à Paris-Nice où au Pays Basque. C'est vraiment dommage. La déception prime dans cette campagne ardennaise. Nous devons désormais évaluer tout cela et en tirer les leçons."