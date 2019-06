Dylan Teuns croit en lui pour le contre-la-montre

Dylan Teuns (Bahrain Merida) a conservé de leader à l'issue de la 3e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), qui a mené le peloton du Puy en Velay à Riom sur 177 km mardi. Il s'était emparé du maillot jaune à la suite de sa victoire dans la 2e étape lundi.

"Ca n'a pas été facile de récupérer des efforts d'hier, surtout en raison de la météo. Le froid a rendu la course encore plus dure, mais il n'y a pas eu de difficultés dans le final, donc tout s'est bien passé pour ma première journée dans le maillot jaune et bleu", a déclaré Dylan Teuns, qui abordera en leader le contre-la-montre de Roanne vendredi. "Demain ce sera une grosse journée et il va falloir que j'essaie de le conserver. Au Tour de Valence, j'étais juste une seconde derrière Tony Martin, et je me sens en bonne forme donc je crois en moi. J'ai bien préparé ce Dauphiné, ainsi que la suite".