Dylan Groenewegen s'adjuge la 4e étape du Tour des Emirats, Adam Yates toujours leader

Dylan Groenewegen a remporté la quatrième étape du Tour des Emirats arabes unis, mercredi, entre Zabeel Park et Dubai City Walk (173 km). Le Néerlandais de Jumbo-Visma s'est imposé au sprint devant le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) conserve le maillot de leader du général.

Sans Emanuel Buchmann, qui a renoncé à prendre le départ après sa chute de mardi, le peloton abordait une étape plate. Les deux échappés du jour ont été l'Australien Will Clarke (Trek-Segafredo) et le Serbe Veljko Stojnic (Vini Zabu-KTM), partis après quelques kilomètres de course. Stojnic figurait dans l'échappée du jour pour la troisième fois en quatre jours. Il se relevait peu après le sprint intermédiaire, laissant Clarke seul à l'avant. L'Australien tenait bon jusqu'à 8 km de la ligne avant d'être repris par le peloton.

Au sprint, Groenewegen se montrait le plus rapide. Il devançait le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Le Néerlandais de 26 ans signe le 53e succès de sa carrière, son troisième de la saison après deux étapes du Tour de Valence.

Le classement général est inchangé, avec le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) qui compte 1:07 d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) et 1:35 sur le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana).

Jeudi, la cinquième étape se disputera entre Al Ain et Jebel Hafeet, où une ascension de 10,8 km à du 6,8% attend les coureurs. Le Tour des Emirats s'achève samedi. Le Slovène Primoz Roglic est le vainqueur sortant.