Dumoulin réussit son "Tom-back" et devient Champion des Pays-Bas du contre-la-montre

Le Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), qui avait mis sa carrière entre janvier et début juin car il ne prenait plus de plaisir sur le vélo, est devenu ce mercredi Champion des Pays-Bas du contre-la-montre en se montrant le plus rapide à Emmen sur la distance de 29,6 kilomètres.

Tom Dumoulin, qui a franchi la ligne d'arrivée en 36:06, s'est imposé avec 27 secondes d'avance sur Sebastian Langeveld (EF Education). Son coéquipier Koen Bouwman (Jumbo-Visma), troisième à 1:24, monte sur la dernière marche du podium.

Revenu à la compétition il y a dix jours à peine sur les routes du Tour de Suisse, Tom Dumoulin n'avait plus goûté à la victoire depuis la vingtième étape du Tour de France 2018, un contre-la-montre disputé entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette.

Ce succès, le 22ème de sa carrière, est aussi le premier décroché sous les couleurs de l'équipe Jumbo-Visma. Le vainqueur du Tour d'Italie 2017 évoluait auparavant chez Sunweb.