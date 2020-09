Dries De Bondt, un attaquant récompensé par un titre de Champion de Belgique : "J'en rêvais !"

Dries De Bondt, un coureur au tempérament très offensif, a été récompensé de ses efforts ce mardi en décrochant le titre de Champion de Belgique à Anzegem. Le coureur de la formation Alpecin-Fenix, qui compte également en ses rangs les Champions des Pays-Bas (Mathieu van der Poel) et d'Allemagne (Marcel Meisen), a placé son attaque décisive au bon moment après avoir été mis sur orbite par ses coéquipiers.

"Je dois remercier tous mes coéquipiers, j'étais dans un fauteuil au début de la course grâce à leur travail !, a souri Dries De Bondt au micro de la RTBF. C'est en arrivant sur les circuits locaux que je devais me montrer attentif. Quand la bonne échappée est partie, nous étions 18, et j'étais en compagnie d'Otto Vergaerde. Je le remercie lui aussi, il a tout fait pour me faciliter la vie, notamment en contrant plusieurs attaques dans le final. J'ai pris la décision parfaite en attaquant après Pieter Serry, c'est dommage pour lui d'être tombé. Je trouvais que c'était le moment parfait pour attaquer, "full gaz", et lors du dernier passage dans le Tiegemberg j'ai tout donné. Avec vingt secondes d'avance, je savais que c'était possible. Je n'arrive pas à y croire, c'est magnifique. Cette victoire, j'en rêvais dès que j'ai su que le Championnat de Belgique était organisé ici. C'est une "Terre Sainte" (il a remporté à deux reprises Halle-Ingooigem, et Ingooigem fait partie de la commune... d'Anzegem) pour moi ! Notre but, c'était de conserver ce beau maillot. On a réussi, et je suis très content ! Ce maillot, je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'il représente pour moi. C'est un rêve !"