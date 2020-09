Dries De Bondt Champion de Belgique à la surprise générale à Anzegem, les favoris hors du coup

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), 29 ans, est devenu Champion de Belgique ce mardi au terme d'une course très indécise qui a mené les coureurs de Halle à Anzegem sur un parcours de 235.8 kilomètres.

Reportés de trois mois à une date inédite, entre le Tour de France et les Championnats du Monde, en raison de la pandémie de Covid-19, ces Championnats de Belgique de cyclisme sur route ont souri aux audacieux : pendant que les favoris se neutralisaient dans le peloton, les 18 échappés du jour se disputaient la victoire.

Vainqueur à deux reprises de Halle-Ingooigem (Ingooigem fait partie de la commune... d'Anzegem), Dries De Bondt a faussé compagnie aux autres rescapés de l'échappée du jour à un peu plus de huit kilomètres de l'arrivée pour décrocher en solitaire le cinquième et plus beau succès de sa carrière. Le coureur de Bornem succède au palmarès à son coéquipier Tim Merlier, qui a remporté le sprint du peloton près de deux minutes plus tard.

Quelques secondes derrière Dries De Bondt, les coureurs de l'équipe Deceuninck - Quick-Step Iljo Keisse et Pieter Serry se sont emparés respectivement des deuxième et troisième places. Jan Bakelants (Circus-Wanty Gobert), très offensif, a terminé quatrième, Edward Theuns (Trek-Segafredo) complète le Top 5.

Les multiples ascensions du Tiegemberg n'ont pas permis aux favoris de tirer leur épingle du jeu. Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Sep Vanmarcke (Education First) et surtout Jasper Philipsen (UAE Emirates) ont tenté à quelques reprises de faire la différence et de revenir sur les échappés, sans succès.