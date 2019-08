Doublé pour Sam Bennett, qui remporte la deuxième étape du Binckbank Tour

Au lendemain de sa victoire dans la 1e étape lundi à Hulst, l'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe) a également remporté la 2e étape du BinckBank Tour (WorldTour) disputée sur 169,1 km entre Blankenberge et Ardooie mardi. Le champion d'Irlande, qui conforte son maillot vert de leader, s'est imposé au sprint devant Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Six coureurs ont pris la poudre d'escampette avec côté belge Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) et Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles), le Français Damien Gaudin (Direct-Energie), le Tchèque Josef Cerny (CCC), l'Australien Robert Stannard (Mitchelton-Scott) et le Néerlandais Jesper Asselman (Roompot-Charles).

L'écart a tourné aura approché des 3 minutes à 100km de l'arrivée. Dans l'intervalle, Maarten Wynants (Jumbo-Visma) a été contraint à l'abandon suite à une chute et souffrait de l'épaule.

L'écart était retombé à la minute à 30km du but. Le peloton est revenu sur l'échappée du jour à 4,9 km de l'arrivée et le peloton s'est présenté à l'arrivée. Bennett s'est de nouveau montré le plus rapide, confortant sa 1e place au classement général.

Mercredi, la 3e étape se déroule à Aalter sur 166,9 km. Un hommage sera rendu à Bjorg Lambrecht, décédé la semaine dernière au Tour de Pologne.

La 15e édition de ce BinckBank Tour s'achève dimanche à Grammont