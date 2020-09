Double médaille mondiale, Tour exceptionnel, 2 Classiques dans la poche : Van Aert était omniprésent cet été

Strade Bianche 2020 : Victoire de Wout Van Aert - Strade Bianche 2020 - 01/08/2020 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) s’est imposé dans les Strade Bianche, première course World Tour post Covid, ce samedi à Sienne. Après ses troisièmes places en 2018 et 2019, notre compatriote tient enfin la victoire dans cette course si particulière. Van Aert a franchi la ligne en solitaire après un superbe effort de 12 kilomètres. Le coureur de Jumbo-Visma a devancé Davide Formolo (UAE Team Emirates) et Maximillian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Il est le troisième belge à inscrire son nom au palmarès de la course italienne après Philippe Gilbert (2011) et Tiesj Benoot (2018).