Doublé canadien pour Matthews qui passe Colbrelli sur la ligne à Montréal, Van Avermaet 3e

Michael Matthews a remporté dimanche le Grand Prix cycliste de Montreal en s'imposant au sprint au terme des 195,2 km de course marqués par 4528m de dénivelé et l'enchaînement des côtes de Camillien-Houde, de Polytechnique, du Boulevard Mont-Royal et de l'Avenue du Parc, affrontées lors de chacun des 16 tours du circuit canadien.

L'Australien de l'équipe Sunweb a devancé de quelques centimètres l'Italien Sonny Colbrelli au bout d'un sprint interminable. Deuxième à Québec vendredi, Greg Van Avermaet a dû se contenter de la 3e place devant un autre belge, Oliver Naesen.

Vendredi, Matthews avait enlevé également le GP cycliste de Québec et réalise donc le doublé en terre canadienne comme l'avait fait son compatriote Simon Gerrans en 2014.

Greg Van Avermaet et Oliver Naesen ne sont pas les seuls belges à s'être illustrés sur le parcours exigeant dans les rues de Montréal. Tim Wellens a tenté une première fois sa chance à 30 km de l'arrivée mais a été rapidement revu par le peloton. Quelques minutes plus tard, Sep Vanmarcke a lui aussi placé une banderille mais n'a finalement pas pu suivre le rythme de Matej Mohoric, Jan Polanc et Gregor Mühlberger qui ont contraint les équipes des favoris à chasser jusqu'à dix kilomètres du terme.

Tim Wellens a alors retenté sa chance en compagnie dans la côte de Camillien-Houde en compagnie du Britannique James Knoxx et du Danois Jakob Fuglsang. Leur offensive sera annulée après quatre kilomètres sous l'impulsion de l'équipe Bahrein.