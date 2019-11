Doublé belge chez les juniors aux championnats d'Europe de cyclocross

La Belgique a réalisé le doublé chez les juniors dimanche aux championnats d'Europe de cyclocross, dimanche matin à Sivelle en Italie. Au terme d'un mano à mano passionnant, Thibau Nys s'est imposé. Le fils de Sven Nys a devancé de 9 secondes Jente Michels.

Le Suisse Dario Lillo a privé la Belgique d'un véritable triomphe. Il est monté sur la 3e marche du podium. Jetze Van Campenhout a fini 4e et Lennert Biermans 5e.

Emiel Verstrynge a terminé 9e. L'an dernier à Rosmalen aux Pays-Bas, Nys avait terminé 3e, derrière le vainqueur néerlandais Pim Ronhaar et Witse Meeussen.

Thibau Nys et Jente Michels ont rapidement pris les devants. Leur entente leur a permis de porter leur avance à 1:10 sur leurs premiers poursuivants.

En tête, Michels a tenté de se débarrasser de son seul concurrent pour le maillot blanc et bleu avec des étoiles jaunes dans le tour final. Sans y parvenir. Thibau Nys est resté dans la roue de Michels et a ensuite accéléré, a immédiatement fait le trou et Michels s'est avou é battu.

Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Puck Pieterse a remporté le titre européen des juniores féminines. Elle a devancé la Française Olivia Onesti. Le Néerlandais Shirin van Anrooij a remporté la médaille de bronze. Meilleure Belge, Julie De Wilde a dû se contenter de la 16e place.