Dimitri Claeys, le revenant en rose

Dimitri Claeys (Cofidis) a été un des hommes essentiels de la 5e et avant-dernière étape des Quatre jours de Dunkerque dont il a pris la tête.

"Je reviens de loin, en effet", a expliqué le coureur belge. "J'ai chuté en début de course au GP de Denain mais j'ai pu aller au bout de l'épreuve que j'ai encore enchaînée avec les 3 Jours Bruges-La Panne mais j'ai dû stopper à cause de la douleur. En fait, je m'étais occasionné une fracture du coccyx à Denain. Après une période de repos, alors que je ratais toutes les classiques, j'ai été en stage en altitude avec ma famille pendant trois semaines. Cette victoire à Cassel est la récompense de tout le boulot que j'ai fait pendant ce stage en solitaire".

La finale de la 5e étape des Quatre jours de Dunkerque a été marquée par l'estocade portée par le Français Alexis Gougeard (AG2R) dans les derniers kilomètres. "Nous étions dans un bond groupe au début de l'échappée. J'avais de très bonnes sensations. J'ai pris la course en mains mais Greipel était plus fort dans le dernier kilomètre. J'aurais préféré gagner. Le maillot rose, le premier maillot de leader de ma carrière, est certes une belle satisfaction mais je reste réaliste. Je pense que Greipel, 3e à 4 secondes, a presque ce maillot et c'est à son équipe Lotto-Soudal de prendre la course sur elle dimanche. Certes mon coéquipier Nacer Bouhanni peut jouer la gagne à Dunkerque mais il y aura aussi des sprints bonifications pendant la course".

Après Dunkerque, Dimitri Claeys disputera le Tour de Belgique et le Tour de Luxembourg en où il aura à cœur de se signaler à son équipe en vue du prochain Tour de France. "J'étais en très bonne forme en février et prêt pour les classiques, mais ma chute à Denain à tout perturbé. J'ai un bon programme à venir et je sais que je dois faire de bons résultats pour être dans la sélection du Tour. Ma prestation à Cassel est donc très importante pour moi".