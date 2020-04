Difficile de déplacer le National de cyclisme fin août, selon le bourgmestre d'Anzegem

Le bourgmestre d'Anzegem Gino Devogelaere va se réunir vendredi avec le collège des échevins et les deux clubs de cyclisme, Yvegem Sportief et Wiel in Wiel Vichte, qui contribuent à l'organisation du championnat de Belgique de cyclisme sur route.



Normalement, ces courses au titre élites masculin et féminin devaient se dérouler le dimanche 21 juin. Avec les mesures imposées par la crise du coronavirus et le fait que l'UCI souhaite que les championnats nationaux aient lieu juste avant le Tour, soit le 23 août, cette nouvelle date pose des problèmes à la commune de Flandre occidentale.

"Nous voulons voir si nous pouvons réussir à organiser le championnat de Belgique à cette nouvelle date (23 août). N'oubliez pas que beaucoup de gens sont en congé à la fin du mois d'août", a dit Gino Devogelaere. "On ne peut pas non plus organiser un championnat de Belgique sans public ou sans VIP."

Un championnat à huis clos semble désormais être la seule option maintenant que le gouvernement a décidé, selon l'avis du Conseil national de sécurité, de ne pas autoriser d'événements "de masse" en Belgique avant le 31 août.

Sur le plan financier aussi, il n'est pas facile de reporter l'événement à une date ultérieure.

"Ce sujet sera certainement sur la table vendredi. L'aspect financier est très important, tout le monde le sait. Comme je l'ai entendu, beaucoup de sponsors auraient renoncé, mais un tel championnat de Belgique doit être financé. Nous savions déjà depuis plusieurs années que le championnat allait avoir lieu le 21 juin, jusqu'à ce que la crise du coronavirus ne mette un frein à ses activités. Nous étions prêts à nous organiser à cette date en juin. Nous ne savons pas encore si cela sera également possible à la fin du mois d'août. Ne sous-estimez pas cette situation. Beaucoup de choses ont changé en peu de temps. Certaines entreprises sont maintenant en difficulté financière et elles voudront dans un premier temps sauver leur entreprise au lieu de parrainer un championnat de Belgique."