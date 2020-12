Diego Ulissi interrompt temporairement sa carrière en raison d'une myocardite

Le cycliste italien Diego Ulissi est contraint d'interrompre temporairement sa carrière afin d'effectuer des contrôles en raison du développement d'une myocardite. Son équipe, Team UAE Emirates l'a annoncé lundi.

Le médecin d'UAE Team Emirates Michele De Grandi a expliqué que lors des contrôles de routine exigés par l'Union cycliste internationale et l'équipe, un rythme cardiaque irrégulier a été constaté lors d'un effort physique. "Deux nouveaux tests, un Holter posé pendant 24 heures, qui a mis en évidence d'autre arythmies, et une IRM cardiaque ont permis de conclure à une myocardite", a indiqué le docteur De Grandi.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, généralement d'origine virale. "Par mesure de précaution, Ulissi bénéficiera d'une période de repos absolu de quelques mois, au cours de laquelle il procédera à des investigations approfondies afin de clarifier davantage le tableau clinique", a souligné l'équipe.



"Un sentiment d'inquiétude et de colère"

"Je ne peux pas cacher le sentiment d'inquiétude et de colère", a confié Ulissi. "Je n'ai jamais eu aucun signe, je me suis toujours senti bien. Heureusement, le personnel médical de l'équipe a agi rapidement et a découvert cette anomalie. Je vais à présent faire une pause, qui, je l'espère, sera temporaire, en gardant à l'esprit que la priorité est la santé, car la vie de s'arrête pas avec le vélo."

Ulissi, 31 ans, compte 38 victoires à son palmarès. En 2020, il a décroché cinq succès: deux étapes et le classement final du Tour de Luxembourg et deux étapes du Giro. "Je viens de terminer ce qui est peut-être la meilleure saison de ma carrière", a souligné l'Italien. "Je me trouve à présent face à une situation inattendue. Je pense que tout le monde comprend mon état d'esprit", a conclu Ulissi.