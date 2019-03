Diagnostic rassurant pour Barguil qui ne souffre que d'une entorse cervicale

Le Français Warren Barguil (Arkea-Samsic), qui a abandonné après avoir chuté lundi lors de la 2e étape de Paris-Nice (WorldTour), a passé mardi des examens complémentaires qui ont révélé un diagnostic rassurant et moins lourd. Le coureur français souffre d'une entorse cervicale, alors qu'on parlait lundi soir d'une double fracture de la deuxième cervicale.

"A la suite d'une lourde chute lors de la deuxième étape de Paris-Nice entrainant une perte de connaissance, Warren Barguil a été conduit à l'hôpital de Dourdan pour y passer des examens. Un premier scanner a révélé une double fracture de la deuxième cervicale. Pour ne prendre aucun risque Warren Barguil a été transféré hier soir dans une unité spécialisée du CHU Bicêtre à Paris. Le bilan complémentaire très complet a révélé ce matin un diagnostic rassurant et moins lourd. Warren souffre d'une entorse cervicale", précise l'équipe Arkea-Samsic sur son site internet.

L'entorse cervicale dont souffre Warren Barguil nécessite une immobilisation par collier pendant 10 jours, avant de nouvelles radios de contrôle.

"J'ai eu une grosse frayeur mais aujourd'hui ça va", déclare Warren Barguil. "J'ai perdu connaissance suite à ma chute, et hier, ils n'ont voulu prendre aucun risque, c'est pourquoi j'ai été transféré dans un autre Centre Hospitalier. Les premiers bilans étaient vraiment alarmants. Je suis rassuré par le dernier diagnostic mais il y a aussi beaucoup de frustration. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour revenir à mon meilleur niveau, je pensais que la chance avait tourné par rapport à l'année dernière, c'est une grosse déception. C'est dur à encaisser, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'ai hâte de rentrer à la maison pour rassurer ma femme et mes proches".