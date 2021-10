Deuxième victoire de Danny Van Poppel sur Binche-Chimay-Binche qui s’impose… sans le savoir

Danny Van Poppel (Intermarché Wanty-Gobert) a remporté l’édition du Mémorial Frank Vandenbroucke, également appelé Binche-Chimay-Binche et long de 198,6 km. Il a devancé le Norvégien Rasmus Tiller et le Belge Lionel Taminiaux.

Il succède à Tom Van Asbroeck qui avait remporté la course en 2019, avant une annulation en 2020 en raison du Coronavirus. Il s’agit surtout d’une deuxième victoire pour le coureur néerlandais sur la course wallonne, alors qu’au moment de passer la ligne d’arrivée il n’a pas compris qu’il venait de gagner, pensant que d’autres coureurs étaient devant lui. Il offre un joli cadeau d’adieux à son équipier Ludwig de Winter pour la dernière course de sa carrière, tout cela dans sa ville.

►►► À lire aussi : Binche-Chimay-Binche : Plusieurs coureurs disent adieu au peloton professionnel

►►► À lire aussi : La Belge Sara Van de Vel remporte la première édition féminine de Binche-Chimay-Binche

Petite déception pour Deceuninck Quick-Step qui n’est pas parvenu à décrocher la victoire malgré la présence de ses deux sprinteurs, le Britannique Mark Cavendish et le Néerlandais Fabio Jakobsen. Van Poppel leur a coupé l’herbe sous le pied en démarrant à 600 mètres de la ligne d’arrivée. Personne n’a été en mesure de le rattraper.

Binche-Chimay-Binche marque la fin de la saison des élites en Belgique pour 2021 !