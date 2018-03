Deuxième victoire d'étape pour Kittel sur Tirreno-Adriatico

L'Allemand Marcel Kittel (Katusha) a remporté au sprint la 6e et avant-dernière étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour) disputée sur 153 km entre Numana et Fano, Italie, lundi. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) conserve son maillot de leader au général. La dernière étape chronométrée mardi sera décisive.

Marcel Kittel a devancé sur la ligne le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hasngrohe) et l'Argentin Maximiliano Richeze (Quick Step-Floors). Jens Debusschere (Lotto-Soudal), premier belge, est 6e du sprint d'un peloton quelque peu réduit. C'est la deuxième victoire de l'Allemand après son succès dans la 2e étape.

Une chute masive à 8 km de l'arrivée à mis à terre de très nombreux coureurs dont le sprinter colombien de Quick Step-Floors, Fernando Gaviria et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) côté belge. Peter Sagan, qui a failli chuter, a du cravacher lui pour recoller au reste du peloton pour finalement terminer deuxième.

Michal Kwiatkowski conserve la tête au classement général avec 3 secondes d'avance sur l'Italien Damiano Caruso (BMC). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) est 8e à 39 secondes.

Quatre coureurs ont fait partie de l'échappée du jour, l'Allemand Marcus Burghardt (Bora Hansgrohe), le Russe Nych Artem (Gazprom-Rusvelo), le Letton Krists Neilands (Israël) et et l'Italien Jacopo Mosca (Wilier Selle Italia), pour sa 5e attaque en six étapes. Burghardt a tenté le coup tout seul à 70 km de l'arrivée. Il aura fait cavalier seul jusqu'à 20 km du but.

La dernière étape mardi verra les coureurs en découdre sur un contre-la-montre de 10km à San Benedetto del Tronto.