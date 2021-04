Deux courses belges en difficulté après le report de Paris-Roubaix, "je suis dégoûté, c’est un gros coup sur la tête"

Le report de Paris-Roubaix en octobre ne fait pas que des heureux. Et on ne parle pas que des coureurs. L’Enfer du Nord change de date et va faire de l’ombre aux courses prévues ce week-end-là.



Le 3 octobre, nouvelle date de la célèbre classique, la Famenne-Ardenne Classic, le Grand Prix Beghelli et le Tour de Vendée figurent également au calendrier. Difficile pour les équipes de se couper en quatre.



La Famenne Ardenne Classic avait été annulée l’an dernier dans des circonstances similaires. Vincent Delvosal, organisateur de la course wallonne, est en colère.



"On a reçu un gros coup sur la tête. C’est la deuxième année qu’ASO agit de la sorte. Je suis dégoûté. C’est d’autant plus rageant qu’on a contacté la direction d’ASO la semaine dernière suite aux rumeurs de report de Paris-Roubaix. On nous a répondu que ce n’était que des rumeurs de journalistes et qu’on n’avait pas trop à se tracasser. C’est rageant pour nous mais également pour l’Eurométropole tour qui a lieu la veille".



Après une année blanche, Vincent Delvosal se réjouissait d’avoir monté un "plateau exceptionnel en collaboration avec l’Eurométropole Tour". Sept équipes World Tour et toutes les formations continentales pros étaient annoncées. "Les équipes qui iront à Paris-Roubaix ne viendront pas chez nous. On ne voit pas comment on pourrait reporter à une autre date avec le même plateau. Le calendrier est surchargé. Notre volonté c’est de rester à la même date. Maintenant on ne se fait aucune illusion". Handicap supplémentaire, la course doit avoir lieu un dimanche pour des raisons logistiques.



Une réunion est prévue avec la fédération belge pour tenter de trouver une solution. Vincent Delvosal s’y rendra. Sans grand espoir.