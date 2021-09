Déterminé, Wout van Aert rêve de "rouler deux fois Paris-Roubaix avec le maillot arc-en-ciel" sur les épaules

Plus d'un mois après sa dernière course, le contre-la-montre des JO de Tokyo (28/07), Wout van Aert est prêt pour reprendre la compétition. Le vice-champion du monde et olympique en ligne est au départ du Tour de Grande-Bretagne qui débute ce dimanche et qui se terminera dimanche prochain.

Huit jours de course qui serviront au super talent belge pour parfaire sa condition en vue des championnats du monde de cyclisme de Louvain, prévus fin du mois.

"C'est le moment le plus important de ma saison. Ça l'était déjà avec les Championnats du monde (26/09) mais en plus, il y a Paris-Roubaix ensuite (03/10)", a déclaré van Aert au micro de nos confrères de Sporza lors d'une interview réalisée avant le départ du Tour de Grande-Bretagne.

Le coureur de Jumbo-Visma ne se cache pas. Il vise le maillot arc-en-ciel et "rêve de rouler deux fois sur les pavés de Roubaix avec le maillot irisé".

Les chances d’avoir un groupe qui sprinte me paraissent grandes

Après "un break mental dont (il) avait besoin", van Aert a repris les entraînements ces dernières semaines tout en passant un temps précieux avec sa famille. "Un soulagement", dit-il. "Bien préparé et conscient" qu'il ne sera pas le seul favori, le leader unique de la sélection belge ne ressent pas la pression.

"La liberté de dire que je veux gagner me permet d'être tranquille dans ma tête. Je sais que j’ai plusieurs options pour m’imposer. Je peux compter sur mon sprint mais aussi la course d’une autre manière."

"Rassuré" par le fait d’avoir des hommes forts autour de lui, van Aert envisage tous les scénarios à Louvain. Même un sprint. "Les chances d’avoir un groupe qui sprinte me paraissent grandes… n’éliminons pas un Caleb Ewan par exemple."

Soutenu par une équipe belge qui aura - quels que soient les choix - fière allure, van Aert confirme avoir eu des contacts avec le coach à propos de la sélection. "Mais soyons clair, c'est Sven (Vanthourenhout) qui fait la sélection, pas moi!"

Van Aert a enfin vu d'un bon oeil les récentes prestations de Remco Evenepoel. "Je l’ai regardé avec beaucoup d’admiration. Il a gagné de façon impressionnante. J’espère juste qu’il n’est pas trop malade."