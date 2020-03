Des problèmes gastro-intestinaux pour Oliver Naesen, contraint à l'abandon

Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) a été contraint à l'abandon lors de la 5e étape de Paris-Nice, jeudi, à cause d'une gastro-entérite. "Oliver a vomi plusieurs fois pendant la course", a expliqué le directeur sportif Vincent Lavenu. "Il n'avait plus assez de force pour terminer la course."

"Ce matin, ce n'était pas le Oliver Naesen que nous connaissons", a déclaré Vincent Lavenu. "Il souffre d'une gastro-entérite. Au départ, il ne s'est pas présenté comme d'habitude, ni en plaisantant et en grognant, ni avec le sourire. Il a hésité à partir et avait mal au ventre."

"Nous avions préféré nous montrer prudents et cela s'est avéré être une bonne idée", a-t-il poursuivi. "Oliver a vomi plusieurs fois sur la route, n'avait plus de force et n'aurait pas pu terminer une étape comme celle d'aujourd'hui. Il n'a pas de fièvre mais bien des maux de ventre et d'autres douleurs typiques qui sont liés à une telle maladie."