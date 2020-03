Des objectifs noir-jaune-rouge puis arc-en-ciel pour Remco Evenepoel à la reprise

Remco Evenepoel remporte les mondiaux juniors 2018 - Mondiaux Espoirs 2018 - Innsbruck - 17/03/2020 Le Belge Remco Evenepoel, déjà vainqueur du contre-la-montre mardi, a remporté ce jeudi la course en ligne des Championnats du Monde juniors qui se disputent à Innsbruck, en Autriche. Grandissime favori de la compétition après ses nombreuses victoires cette saison (34 en 44 jours de course avant ce jeudi), dont les Championnats de Belgique et d'Europe en ligne et du contre-la-montre, celui que certains surnomment déjà le "petit cannibale" a été longuement retardé par une chute survenue à 72 kilomètres de l'arrivée, mais il a réussi à rejoindre le groupe de tête avant de multiplier les attaques et de s'isoler à l'avant de la course à un peu moins de vingt kilomètres du but. Remco Evenepoel a ensuite progressivement creusé l'écart et n'a jamais été menacé par un éventuel retour de ses adversaires pour aller décrocher sa 35ème victoire de la saison et s'emparer d'un nouveau maillot arc-en-ciel.