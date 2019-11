Des fractures pour les paralympiens Bosmans et Schelfhout, tombés à Gand

Kris Bosmans et Diederick Schelfhout souffrent de fractures à la suite de leur chute mercredi lors de la deuxième soirée des Six Jours de cyclisme sur piste de Gand, a communiqué leur fédération Parantee-Psylos jeudi.

Les deux paralympiens avaient lourdement chuté lors de l'épreuve par équipes sur 1.000m. La vitesse les avait propulsé dans les tribunes, dans le public. Ils avaient été transporté à l'hôpital universitaire de Gand.

Kris Bosmans souffre d'une fracture complexe à la jambe gauche (fémur). Le double champion du monde de para-cyclisme a été opéré jeudi matin et devra se résoudre à une longue période de rééducation.

Diederick Schelfhout a été relevé lui avec une fracture sur le côté d'une vertèbre dorsale, mais la revalidation devrait être plus rapide pour lui, selon les médecins. Le troisième coureur de l'équipe belge, Niels Verschaeren avait pu éviter la chute.

Un spectateur a été aussi légèrement blessé. Il avait reçu les premiers soins sur place.

Plus tôt dans la soirée, le tandem Néerlandais Larissa Klaassen (déficience visuelle) et Imke Brommer (la pilote) avait chuté aussi sur le 500m contre-la-montre. Transportés à l'hôpital AZ Jan Palfijn de Gand, les deux cyclistes souffrent d'une légère commotion et de plusieurs contusions et éraflures.