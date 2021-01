Des coureurs de Bora-Hansgrohe renversés par une voiture, 3 d’entre eux hospitalisés

Plusieurs coureurs de l’équipe Bora-Hansgrohe – sept selon les premières informations - ont été renversés par une voiture ce samedi près du Lac de Garde, en Italie, où l’équipe s’est rassemblée pour préparer la saison 2021.

Wilco Kelderman, 3e du dernier Giro, Rüdiger Selig et Andreas Schillinger – les trois coureurs les plus touchés - ont été emmenés à l’hôpital et sont tous conscients. Kelderman et Selig ont tous les deux été victimes d’une commotion cérébrale alors que Schillinger attend le résultat des examens.

"Gros accident avec une voiture dans mon groupe, tous les gars sont tombés", a raconté sur Strava Ide Schelling. "J'ai un petit ange gardien sur mon épaule car j'ai été l'un des seuls à décider de ne pas y aller pour une demi-heure supplémentaire. J'espère que tout le monde va bien", a écrit le cycliste néerlandais.

Selon le site spécialisé Cyclingnews, sept coureurs en tout ont été impliqués dans l'accident. Outre Kelderman, Selig et Schillinger, le média cite les noms de Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann et Michael Schwarzmann, qui ont été en mesure de rentrer à l'hôtel.

