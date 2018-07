Des cadors à la maison, Sagan diminué, qui va rouler pour un sprint ?

Pau, lieu d'arrivée de la 18e étape, a souvent souri aux sprinteurs par le passé. Mais le contingent des coureurs véloces a été décimé dans les Alpes et encore affaibli dans les Pyrénées.



Fernando Gaviria (Quick Step) et Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) - quatre succès à eux deux - sont à la maison tout comme Andre Greipel (Lotto-Soudal), Marcel Kittel (Katusha) ou Mark Cavendish (Dimension Data). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), maillot vert solidement accroché sur les épaules, a lui chuté assez lourdement dans la descente de Val Louron-Azet. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) poursuit, lui, son opération survie col après col. Auront-ils les jambes pour jouer la victoire dans la préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques ?



Si on scrute la liste des autres coureurs encore en course plusieurs noms se détachent : John Degenkolb (Trek), vainqueur à Roubaix, Alexander Kristoff (UAE Emirates) et Sony Colbrelli (Bahrain), 2 fois 2e sur ce Tour. Parmi ces équipes seule la Bahrain-Merida de Rik Verbrugghe n'a pas encore gagné.



Si le peloton se présente groupé à Pau, il faudra garder à l’œil des garçons comme Cort Nielsen (Astana), Laporte (Cofidis), Boudat (Direct Energie), Theuns (Sunweb) et encore le duo de Wanty-Groupe Gobert Dupont-Pasqualon. Avec la fatigue accumulée, les équipes prêtent à prendre les commandes du peloton ne sont pas nombreuses.



Groupama-FDJ va assumer ses responsabilités. "J'espère que les équipes de sprinteurs auront le dernier mot !", indique Frédéric Guesdon, directeur sportif de l'équipe française. "Sur papier, il reste nous, Emirates (pour Alexander Kristoff), Bora (pour Peter Sagan), pourquoi pas aussi Bahreïn pour Sonny Colbrelli, Edvald Boasson Hagen marche fort... Mais souvent, ces équipes attendent la fin de l'étape, et que les équipes avec un sprinteur soi-disant plus fort fassent le boulot dans la première partie de la course."

UAE Emirates prêtera main-forte à la formation de Marc Madiot. "Alexander Kristoff est égal à lui-même : c'est un gros diesel, qui tient le même rythme tout au long du Tour. Il devrait être opérationnel aujourd'hui ! On imagine que la FDJ va avoir les mêmes intérêts que nous. Bora, on ne sait pas trop, à cause de la vilaine chute de Peter Sagan hier. C'est possible qu'ils soient un peu plus sur la réserve. Et puis, il y a un point d'interrogation avec Sonny Colbrelli et l'équipe Bahreïn. On va essayer d'assumer notre part de travail, et on verra ce qu'il en est dans le final", souligne Philippe Mauduit.



Dans le reste du peloton, on est plus réservé. "Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’équipe capable de contrôler la course. Il y a deux jours, c'était la grande bagarre pour aller dans l’échappée, ce sera encore le cas", analyse Jasper Stuyven, qui se sent "encore très bien" et qui compte avec Degenkolb "peut-être le coureur le plus rapide après deux-trois semaines de course".

Du côté de Thomas Boudat et de Direct Energie, la tactique est claire : priorité à l'offensive. "On va essayer de suivre les échappées. Et si on voit que les équipes ont tendance à contrôler pour laisser partir une petite échappée, on basculera sur un sprint. Mais dans un premier temps, on va plutôt essayer de faire la course pour se projeter à l’avant." L'ancien pistard s'est d'ailleurs échappé en début d'étape.

Timothy Dupont, déjà trois fois dans le top 10, aura une belle occasion de briller. Surtout qu'il est en forme. "Pour l'instant, je me sens vraiment bien ! Ok, ces deux dernières étapes étaient dures, mais je les ai faites à mon tempo, c'est différent quand tu roules ces étapes pour les gagner. Je voulais juste rentrer dans les délais. Ce Tour est bizarre, quand il y a 45 mecs dans l'échappée, c'est un truc de fous ! Avec la FDJ d'Arnaud Démare, il y a une belle équipe pour rouler pendant la journée. Je pense qu'on assistera à un sprint, mais l'échappée a aussi de bonnes chances d'aller au bout."