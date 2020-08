Dernière étape du Tour de Wallonie : Démare peut-il conserver le maillot (LIVE vidéo 15h15)

Le Tour de Wallonie se clôture ce mercredi entre Blegny et Erezée. 199,4 kilomètres et six côtes sont au programme de cette quatrième et dernière étape. Rendez-vous à 15h15 pour le direct vidéo du final de cette course à étapes.



Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) s’est imposé ce mardi à Visé. Son dauphin, Arnaud Démare (Groupama-FDJ), a pris les commandes du classement général.